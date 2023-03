Benteke marque encore en vain pour DC United, Vanzeir encore réserviste

Comme la semaine précédente en déplacement à New York City, Christian Benteke (405e, 1-0) a trouvé le chemin des filets pour DC United contre New England Revolution mais son troisième but n'aura pas évité une nouvelle défaite 1-2 à son équipe.

Chez les New York Red Bulls, Dante Vanzeir attend toujours sa première titularisation. Lors du déplacement à Charlotte, l'ex-attaquant de l'Union Saint-Gilloise est monté au jeu à la 71e alors que le score, 1-1, était acquis. Elias Manoel a donné l'avantage aux New Yorkais (43e,0-1) et un but contre son camp d'Andres Reyes (74.e, 1-1) a permis aux visités d'égaliser.

Les deux équipes se trouvent également dans la seconde partie du classement de Conférence Est: NewYork Red Bulls est 11e (4 points) et Charlotte 14e (4 points).