C3: Manchester United boute Barcelone hors de la Ligue Europa

Grâce à un coaching inspiré d'Erik Ten Hag, Manchester United a renversé Barcelone (2-1) en barrage retour et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, jeudi, après le 2-2 électrique de l'aller.

La seconde manche, malgré l'ambiance des grands soirs à Old Trafford, a tardé à trouver son rythme, mais le second acte a confirmé que cette confrontation aurait parfaitement eu sa place en Ligue des champions.

Barcelone, largement en tête de la Liga, qualifié pour les demi-finales de la Copa del Rey, voit ses rêves de triplé stoppés net par des Red Devils aux ressources morales impressionnantes.

Les Blaugranas, qui évoluaient en jaune moutarde jeudi soir, ont pourtant eu le match en main.

Mais à la 15e, le Portugais s'est illustrée dans l'autre surface en tirant légèrement le bras d'Alejando Balde et l'arbitre français Clément Turpin n'a pas hésité à désigner le point de pénalty.

Si c'est avec le tibia que le milieu a frappé, c'est toute sa détermination qui a permis au ballon de tromper Ter Stegen et de remettre les deux équipes à égalité (1-1, 47e) dès l'entame du deuxième acte.

L'ailier brésilien a énergisé le flanc droit et permis à Fernandes, enfin à la baguette, de trouver Fred face au but.

Le coach néerlandais Erik Ten Hag a certainement secoué ses joueurs à la pause, mais il a surtout opté pour un changement tactique en sortant Wout Weghorst pour faire entrer sur l'aile Antony et recentrer Fernandes.

Le Barça a eu la maîtrise du jeu sur le reste du premier acte et il a même fallu une double intervention décisive de Casemiro dans la surface juste avant la pause, après une passe ratée dans l'axe de De Gea, pour que les Catalans ne creusent pas l'écart.

Après moultes petits pas dans sa course d'élan, Robert Lewandowski a été tout heureux de voir que la main de David De Gea n'était pas assez ferme pour sortir sa frappe (0-1, 18e).

Les Red Devils n'ont pas lâché prise et la récompense est venue à un peu plus d'un quart d'heure de la fin, sur une frappe croisée d'Antony qui a donné l'avantage aux siens dans un Old Trafford en feu (2-1, 73e).

Barcelone a tenté le tout pour le tout et a cru pouvoir revenir au score à la 93e sur une tentative de Lewandowski, mais Raphaël Varane a repoussé devant sa ligne avant que le drapeau ne se lève pour signaler un hors-jeu.

Si Manchester United a renoué avec ses folles soirées européennes dans le "Théâtre des Rêves", il va devoir vite redescendre sur terre puisque, dès dimanche, une finale de Coupe de la Ligue l'attend à Wembley, contre Newcastle.

L'occasion pour le club de garnir son armoire à trophées pour la première fois depuis 2017. Cette saison-là, sous les ordres de José Mourinho, il avait remporté la Coupe de la Ligue et... la Ligue Europa.