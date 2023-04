C3: Manchester United giflé et éliminé par Séville, la Juventus s'en sort

La Juve et Séville s'affronteront en demi-finale (match aller le 11 mai, retour le 18). L'autre affiche de C3 opposera la Roma, qui a éliminé Feyenoord en prolongation (4-1) au Bayer Leverkusen, tombeur de l'Union Saint-Gilloise (4-1).

United, sans Lisandro Martinez et Raphaël Varane blessés ni Bruno Fernandes, suspendu, a été surpris dès le début de rencontre par une perte de balle en défense de Harry Maguire, dont a profité Youssef En-Nesyri (8e), auteur d'un doublé.

Les Sévillans auraient pu alourdir la marque avant la pause mais le but de Lucas Ocampos a été annulé pour une position de hors-jeu de Marcos Acuna.

Le club espagnol, détenteur du record de titres en Ligue Europa (six, en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020), et qui avait arraché le nul à l'aller dans les ultimes minutes (2-2), a fait la différence sur corner en seconde période grâce à une tête de Loïc Badé (47e), avant qu'En-Nesyri ne sonne définitivement la fin du suspense à la 81e.