Castello Lukeba quitte Lyon, son club formateur, pour Leipzig

Né à Lyon, Lukeba a découvert le monde professionnel sur les bords du Rhône en août 2021, à 18 ans. Il a depuis disputé 58 rencontres de Ligue 1 (4 buts). Le gaucher est également régulièrement appelé dans les sélections de jeunes de l'équipe de France.

"Je rejoins une équipe passionnante et un club plein d'ambition. Le RB Leipzig est connu pour son style de jeu et pour sa progression constante. C'est le club idéal pour les jeunes joueurs qui souhaitent évoluer au plus haut niveau, comme l'ont déjà prouvé plusieurs joueurs français par le passé" a déclaré le joueur sur le site du club.