Challenger Pro League - Jong Genk s'impose à Dender et rend la lanterne rouge à Virton

(Belga) Jong Genk, les U23 du Racing Genk, s'est imposé 0-1 sur le terrain de Dender dans un match d'alignement de la 18e journée de Challenger Pro League mardi.

Dans une rencontre initialement prévue le 16 décembre mais reportée à cause du gel, les jeunes limbourgeois ont fait la différence en première période sur une frappe croisée de Mika Godts (12e). Grâce à cette victoire, Jong Genk grimpe à la 11e place avec 15 points, un de plus que Virton qui récupère la lanterne rouge et qui compte un match de plus. Dender reste lui 9e avec 18 points. (Belga)