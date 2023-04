City gagne sans De Bruyne et passe premier, Dendoncker et Villa défaits à Old Trafford

Sans Kevin De Bruyne, blessé, Manchester CIty s'est imposé à Fulham (1-2) lors de la 34e journée de Premier League. Dendoncker et Aston Villa ont perdu sur le terrain de Manchester United (1-0), tout comme Lavia et Southampton à Newcastle (3-1).

Erling Haaland a très tôt inscrit son 34e but de la saison en championnat (3e, sur penalty), mais les Skyblues se sont fait rejoindre par Fulham et un but de Carlos Vinicius (15e). C'est finalement l'attaquant argentin Julian Alvarez qui a donné l'avantage à City (36e).

Cette victoire permet à Manchester City de passer en tête du championnat avec 76 points, soit un de plus que les Gunners et avec un match de retard.