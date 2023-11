City renverse Leipzig malgré le doublé d'Openda, le PSG arrache le nul contre Newcastle

Manchester City s'est imposé 3-2 face à Leipzig mardi soir, malgré deux buts d'Openda lors de la 5e journée de la Ligue des Champions dans le groupe G. Lois Openda a profité des errements de la défense des 'Citizens' en première période pour inscrire un doublé (13e, 33e). Jérémy Doku, monté au jeu à la 54e, a assisté au retour des siens, via Haaland (55e), Foden (70e) et Alvarez (87e).

Avec cette victoire, Manchester City conforte la tête du groupe avec 15 points devant Leipzig, 9 points, également qualifié. Les Youngs Boys, vainqueurs 2-0 de l'Étoile Rouge de Belgrade sont troisièmes avec 4 points devant leurs adversaires du soir, 1 point.

Dans le groupe E, l'Atlético Madrid s'est imposé 1-3 face à Feyenoord. Axel Witsel et les siens ont gagné, malgré le but réducteur de Wieffer (77e), grâce à deux buts contre-son-camp (14e, 81e) et un but somptueux de Hermoso (57e).