Comme le Fémina White Star, Malines quittera la Super League après cette saison

Malines quittera la Lotto Super League, la première division nationale du football féminin, à l'issue de l'exercice 2023-2024. "Nous ne pouvons plus répondre aux conditions de licence de plus en plus ambitieuses pour le football féminin professionnel", a expliqué le CEO du club Franck Lagast dans un communiqué diffusé par la Pro League lundi.