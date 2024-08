Conor Gallagher quitte Chelsea pour l'Atlético de Madrid

Conor Gallagher quitte Chelsea et l'Angleterre pour s'engager avec l'Atlético de Madrid, où il a signé un contrat jusqu'en 2029, a communiqué le club espagnol mercredi.

Gallagher, 24 ans, a été formé chez les Blues qui l'ont prêté à Charlton, où il a fait ses débuts professionnels en 2019, puis à Swansea, West Bromwich Albion et Crystal Palace. Le milieu de terrain a porté pour la première fois le maillot de Chelsea en 2022, jouant un total de 95 matches avec 10 buts et 10 assists au compteur.

Le nouvel équipier d'Axel Witsel et Arthur Vermeeren chez les 'Colchoneros' compte également 18 caps avec l'équipe nationale anglaise depuis novembre 2021. Gallagher était présent dans les sélections pour le Mondial 2022, où il n'a pas joué une seule minute, et pour l'Euro 2024 où les 'Three Lions' ont été battus en finale par l'Espagne.