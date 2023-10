Magnifique histoire en Coupe: Maxime Pau de La Louvière va affronter son ami d'enfance, un Anderlechtois

Le 1/16 de finale de la Croky Cup entre la RAAL La Louvière, club de Nationale 1, et Anderlecht est à suivre ce mardi à partir de 20h sur RTL club et RTL play. Maxime Pau et Alexis Flips vont écrire une magnifique histoire durant cette rencontre. Les deux joueurs français sont amis d'enfance, mais ils seront bien adversaires sur le terrain. "On peut dire que c'est mon meilleur ami", confirme Maxime Pau, milieu offensif des Loups. "En fait, nous étions tous les deux dans les mêmes catégories de jeunes au centre de formation de Lille. Ensuite, sa famille est venue s'installer à 2 minutes à pied de chez moi. Je connais très bien ses parents car j'allais souvent dormir chez lui quand on était enfant."

"C'est vrai que c'est incroyable"

Pendant plus de 10 ans, Maxime et Alexis ont fréquenté ensemble le domaine de Luchin où les jeunes Lillois sont formés mais aussi la sélection française chez les jeunes. Leur route s'est alors séparée. Ils n'auraient jamais cru se retrouver face-à-face, en Belgique en plus. "C'est vrai que c'est incroyable", sourit celui qui est arrivé à la Louvière début 2023. "Quand j'ai vu le tirage au sort, j'étais absolument ravi. J'ai eu Alexis au téléphone moins de 10 minutes après pour en parler!"