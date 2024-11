Une fin de match folle, une banderole hostile, le naufrage de Charleroi: voici ce qu'il faut retenir des 1/16es de finale de la Croky Cup

Cette semaine, la Croky Cup faisait son retour. Entre l'élimination de Charleroi, le triplé de Dolberg et la difficile victoire du Standard, voici ce qu'il faut retenir de ces 1/16es de finale.

Hier soir, le RSCA se déplaçait sur la pelouse de Tubize. Après un but inscrit par Dreyer sur penalty en première période, Kasper Dolberg s’est illustré avec un magnifique triplé (65e, 66e, 86e), permettant aux Mauves de s’imposer facilement sur un score de 0-4.

Le spectacle était au rendez-vous pour ces 1/16es de finale de la Croky Cup. Et si certains clubs peuvent continuer à rêver, d'autres nourrissent des regrets. Voici un récapitulatif de ce qu’il ne fallait pas manquer.

Une banderole hostile

Si le match opposant Tubize à Anderlecht a été riche en buts, il a également fait parler de lui en raison d’une banderole déployée par des supporters mauves.

La cause ? La récente nomination d’Olivier Renard en tant que directeur sportif du club. Ce choix suscite la polémique, car l’ancien gardien a joué au... Standard. De plus, il est également accusé d’être impliqué dans l’Opération Mains Propres, un dossier de fraude présumée et de corruption datant de 2018.

Pour exprimer leur colère, certains supporters ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : "Noblesse = renard argenté. L’autre, c’est un nuisible".