Anderlecht - Cercle Bruges (1-0): les Mauves dominent de la tête et des épaules

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique sont au programme aujourd'hui et demain. Deux matchs ce soir, deux demain et une Coupe à suivre sur Club RTL, RTL Play et RTLsport.be.

LES MEILLEURS MOMENTS:

41e: les Mauves dominent et tentent plusieurs fois leur chance au but avec Mukairu, puis un essai de Sambi Lokonga. Sans danger pour le Cercle, cependant.

28e: Cullen botte un coup franc vers Miazga au second poteau. L'Américain remet de la tête vers le point de penalty, mais ni Nmecha ni Mukairu, qui tente une talonnade, ne peuvent cadrer.

23e: carton jaune pour Marcelin.

20e: Kanoute contrôle le ballon (de la main?) au milieu du terrain et glisse le cuir vers Denkey qui s'avance et, aux 20 mètres, tente une frappe. Wellenreuther plonge parfaitement et dévie le ballon d'une main ferme en coup de coin.

12e: BUT POUR ANDERLECHT! Lancé en profondeur, lukas Nmecha gagne son duel avec le gardien et ouvre déjà le score pour les Mauves!

2e: Mukairu centre vers Diaby qui se trouve dans le rectangle, mais l'attaquant glisse au moment de frapper. Le ballon passe à côté.

1e: coup d'envoi de ce match!

Voici la composition des équipes:

Anderlecht: Wellenreuther, Murillo, Miazga, Cobbaut, Mykhailichenko, Cullen, Sambi Lokonga, Amuzu, Mukairu, Nmecha, Diaby.

Cercle de Bruges: Bruzzese, Bates, Taravel, Decostere, Marcel, Corryn, Vanhoutte, Van Der Bruggen, Kanouté, Musaba, Denkey.

L'AVANT-MATCH: