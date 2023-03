Dante Vanzeir devra comparaître pour conduite en état d'ivresse et GSM à la main

Le footballeur professionnel Dante Vanzeir, qui a quitté l'Union Saint-Gilloise pour les New York Red Bulls le mois dernier, devra comparaître le 8 juin devant le tribunal de police de Louvain. L'homme, âgé de 24 ans, a été interpellé par la police à Herent, alors qu'il conduisait avec un taux d'alcool trop élevé et un téléphone portable à la main.

Les infractions ont été constatées par la police le 3 août dernier. Ce jour-là, le sportif a été soumis à un alcootest positif, qui lui a valu un retrait de permis pour une période de six heures. La police a également constaté que M. Vanzeir conduisait un téléphone à la main.

Pour la conduite en état d'ivresse, l'attaquant belge risque entre 1.600 et 16.000 euros d'amende et une interdiction de conduire de huit jours à cinq ans. Pour l'usage du téléphone au volant, le tribunal a requis au moins 174 euros d'amende et une période d'interdiction de conduire, voire plus en fonction des éventuels antécédents du footballeur.