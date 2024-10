David Hubert ne sera pas le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Hubert avait été nommé entraîneur intérimaire après le licenciement de Riemer le 19 septembre dernier. Alors entraîneur des U18 du RSCA, il n'a pas perdu une seule rencontre durant son intérim avec des partages contre Charleroi (0-0) et Dender (1-1) et une victoire dans le Clasico contre le Standard (3-0) en championnat. En Europa League, Anderlecht a débuté par un 6 sur 6 après des succès contre Ferencavros (2-1) et à la Real Sociedad (1-2).

Néanmoins, l'ancien joueur de Genk ne sera pas conservé comme entraîneur principal mais le club voudrait lui offrir le poste d'adjoint du futur entraîneur pour ne pas le brûler. Le nom du nouveau T1 anderlechtois pourrait être connu avant le déplacement au Beerschot le 18 octobre prochain.