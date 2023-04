De Bruyne et Haaland ont "une connexion extraordinaire", souligne Guardiola

"Erling (Haaland) est une menace incroyable. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux neuf, c'était complètement différent, mais la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling est extraordinaire et on a essayé de l'utiliser autant que possible. Que ce soit défensivement ou offensivement, dès les premières minutes on a été incroyablement concentrés", a commenté le technicien espagnol au micro de BT Sports. "Les gars ont répondu d'une façon incroyable dans un match très important. (...) Ces deux derniers mois, les joueurs ont montré, comme ils l'ont montré par le passé, qu'ils débutaient tous les matches pour gagner. Je pense que les trois prochains matches (Fulham, West Ham et Leeds) seront décisifs. Si on arrive à faire ce qu'on doit faire, on sera très près (du sacre) parce qu'on a aussi deux matches en retard. Mais la réalité aujourd'hui, ça reste qu'on est deux points derrière Arsenal (...) donc on prend encore match après match et on verra".

"La première période a été très bonne, mais on aurait pu marquer plus. Heureusement le deuxième but n'était pas marqué en position de hors-jeu et ça a changé beaucoup de choses. La seconde période a été plus équilibrée, mais je ne trouve pas qu'on a concédé grand-chose. C'est vraiment une équipe de classe et difficile à jouer. On devait être à notre meilleur niveau et on a l'a été", a commenté de son côté Kevin De Bruyne.