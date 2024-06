Deinze a trouvé avec Hernan Losada son nouvel entraîneur

Losada a entamé sa carrière d'entraîneur en 2018 auprès des Espoirs et en tant qu'adjoint au Beerschot, où il avait mis un terme à sa carrière de joueur. Fin 2019, il est devenu T1 chez les Rats et a réussi à monter en D1.

En janvier 2021, Losada a choisi de tenter l'aventure en Major League Soccer américaine avec DC United. Il y a été remercié en avril 2022. Entre décembre 2022 et novembre 2023, l'Argentin a entraîné Montréal. Aujourd'hui, il revient en Belgique avec l'objectif clair de mener Deinze en Jupiler Pro League.

"J'attendais le bon moment pour revenir en Belgique en tant qu'entraîneur principal. Après de nombreuses discussions avec le club, je suis convaincu que c'est le projet idéal pour moi", a déclaré Losada. "Les progrès réalisés par le club au cours des deux ou trois dernières années sont impressionnants, et il m'appartient maintenant de construire sur cette base et d'apporter de nouvelles améliorations. Je veux laisser ma marque et entrer dans l'histoire avec cette équipe".