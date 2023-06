"Deman chez les A et moi à l'Euro U21, une reconnaissance pour le Cercle", pense Siquet

"Quand on voit le travail du Cercle cette saison, c'est fantastique pour ce club qui d'habitude joue plus pour la relégation", a expliqué Siquet. "Ce n'est pas un club très médiatisé, qui tape à l'œil. Donc c'est sûr, on est un peu plus dans l'ombre. Il y avait eu du bruit par rapport à mon retour (en Belgique, ndlr). Mais au final, Olivier est avec les A et je suis ici pour aller à l'Euro. Il faut qu'on travaille dans ce club et le travail sera récompensé."

Concernant son équipier, Siquet a expliqué que Deman a "fait une saison exceptionnelle. Il a pris confiance sur cette fin de saison. A l'entraînement, je voyais qu'il était plus libéré, il tentait beaucoup de choses et les réussissait. Je sais qu'il y avait eu des discussions et que les gens au club lui disait que ce n'est pas parce qu'il était au Cercle que le coach Tedesco ne gardait pas un œil sur lui. Peu de gens le connaissent car le Cercle n'est pas aussi médiatisé, regardé, qu'Anderlecht, le Club Bruges ou le Standard, mais ceux qui ont suivi ses performances savent qu'il mérite sa sélection et qu'il a un énorme potentiel", a conclu Siquet.