Dender inflige une nouvelle défaite au SL16 et remonte à la 4e place, Ostende battu à Genk

Dender a pris l'avantage dès la huitième minute et un but de Bruny Nsimba. Parti seul en profondeur, l'attaquant a dribblé le gardien liégeois et a dû frapper à deux reprises pour marquer, une première tentative étant contrée par un défenseur adverse. En seconde période, un contre son camp de Birame Diaw (60e) et un but de Desmond Acquah (63e) ont permis à Dender de mener largement avant que Soufiane Benjdida ne sauve l'honneur pour le SL16 (66e). Nicolas Rajsel a inscrit un quatrième but pour Dender dans le temps additionnel (90e+1).

Dans le même temps, les moins de 23 ans de Genk ont dominé Ostende 3-1 à Geel.