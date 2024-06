Axel Witsel de retour sous le maillot de la Belgique: "Beaucoup d'émotions après un an"

La Belgique a décroché une victoire solide face au Monténégro (2-0) dans son premier match de préparation en vue de l'Euro mercredi soir. Axel Witsel est monté à la mi-temps, retrouvant l'équipe nationale après un an et demi d'absence. Ce retour a procuré "beaucoup d'émotions" à Witsel, qui joue désormais à un nouveau poste.

Le défenseur central de l'Atlético de Madrid n'avait plus porté le maillot de la sélection depuis le 1er décembre 2022, lors du troisième et dernier match de la phase de groupe face à la Croatie (0-0) au Mondial 2022 au Qatar.

"Après un an, ça fait un peu bizarre. Les premiers entraînements, c'était un peu comme si c'était la première fois. Je me suis bien adapté et aujourd'hui on a décroché la victoire. C'était un peu plus dur en deuxième mi-temps, mais il y a eu beaucoup de changements donc c'est normal", a confié Witsel au micro de la RTBF.