Charles De Ketelaere sur sa polyvalence: "Jouer en N.9? Un poste qui me convient"

Openda est le remplaçant attitré, mais fonctionne mieux dans un système à deux attaquants, ce qui amène à considérer Charles De Ketelaere comme une éventuelle alternative à 'Big Rom'. "C'est un honneur de jouer pour son pays. Je suis ici pour aider l'équipe, de n'importe quelle manière", a déclaré De Ketelaere vendredi lors de la conférence de presse à Freiberg am Neckar.

De Ketelaere a affirmé avoir déjà discuté avec le sélectionneur de ses rôles potentiels. "Il explique quelles tâches j'ai ici. Je me sens prêt à jouer et cela peut être à différents postes : ailier droit, en numéro dix ou en attaquant. À l'Atalanta, j'ai souvent joué à cette position, même si je ne me considère pas comme un véritable '9'. C'est un poste qui me convient."