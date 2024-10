Des Diables Rouges à deux visages s'inclinent contre la France, des fans veulent la démission de Domenico Tedesco

Les Diables Rouges ont été battus 1-2 par la France pour la 4e journée du groupe A2 de la Ligue des Nations, lundi au stade Roi Baudouin. La Belgique subit une cinquième défaite de rang face aux Bleus. Buts de Kolo Muani (penalty, 35e), Loïs Openda (45e) et Kolo Muani encore (62e).

Les Diables joueront leurs deux dernières rencontres du groupe au mois de novembre avec la réception de l'Italie au stade Roi Baudouin (14 novembre) suivie d'un déplacement en Hongrie pour affronter Israël sur terrain neutre (17 novembre).

Revivez notre direct du match.

Fin Nouvelle défaite Les Belges auront montré de belles choses en première mi-temps, mais n'ont pas su garder le rythme en seconde période. Cinquième défaite de suite pour nos Diables contre le voisin français.

90+2' "Tedesco démission" C'est le message que chantent des fans dans les tribunes.

90' Encore une occasion loupée Léandro Trossard se loupe face à Maignan. Le Belge tente une petite cloche, mais le gardien s'en empare facilement. Frustré, Arthur Theate donne un coup de pied au poteau du but.

88' Les Belges peu inspirés La supériorité numérique ne se voit pas. Les Belges galèrent face aux Français et gâchent des occasions avec des mauvaises décisions de passes.

80' Changements pour les Belges Tielemans et De Ketelaere cèdent leurs places à Lukebekio et Engels, il faut tout donner pour revenir au score.

75' Carton rouge pour Tchouameni Le capitaine français va quitter la pelouse plus tôt que les autres ! Pour avoir arrêté fautivement Tielemans qui filait seul au but, il écope d'un second carton jaune et est exclu.

68' La France domine Les Français se sentent pousser des ailes et poussent de plus en plus. Il faut que les Diables se réveillent et retrouvent leur entrain de la première période.

62' Cette fois c'est but ! Rien à redire cette fois, la France, via Kolo Muani, plante son second but. Un centre, une tête et c'est limpide. La France respasse devant, mais les Belges n'ont jamais réussi à rentrer dans leur deuxième période.

57' But annulé pour la France On s'en sort bien ! Les Belges étaient un peu à la rue, les Français marquent, mais le VAR intervient. Un joueur français a touché le ballon avec son coude.

51' La frayeur Dembélé Ousmane Dembélé donne des sueurs froides aux défenseurs, sa frappe passe finalement un petit mètre à côté, mais le virevoltant joueur du PSG sait se montrer dangereux.

48' Reprise en force des Français Les Tricolores sont bien revenus des vestiaires. Ils poussent rapidement les Diables dans leur rectangle et Jules Kouné trouve une fenêtre de tir, mais qui ne trompe pas Casteels.

Mi-temps Les deux équipes au coude-à-coude Quelle première mi-temps ! On aura eu des occasions, des buts et des émotions. Les Belges ont méritoirement égalisé juste avant la pause. La seconde période va valoir le coup d'oeil !

45' BUUUUUUUT OPENDAAAAA Loïs Openda égalise ! Enfin Mike Maignan est battu ! Après une vérification du VAR, son but est accordé ! Il marque son 3e but avec les Diables, son premier depuis le 18 novembre 2022.

44' Les Belges poussent Les centres et les attaques se suivent, mais se ressemblent pour les Belges. Mais à chaque fois il manque le dernier geste pour marquer. Mais on se créé de nombreuses occasions.

35' BUT POUR LA FRANCE Randal Kolo Muani transforme un penalty concédé par Wout Faes. Le Français ne se manque pas du tout et envoie le ballon au fond. Les Français mènent et son bien payés dans cette première mi-temps.

27' Beaucoup de rythme Heureusement, le pénalty raté n'a pas trop impacté les Belges qui continuent de pousser et se procurer des occasions.

21' C'est raté Tielemans tire au dessus du but, c'est complètement raté et très mal tiré. Les réseaux sociaux s'en donnent à coeur joie entre les Français ravis et les Belges déçus.

20' Penalty ! Openda, parti comme une flèche, est arrêté fautivement dans le rectangle, après une vérification du VAR. Le penalty est accordé.

18' Corner dangereux Encore un moment fébrile dans la défense française. Maignan manque de lacher le ballon, mais le capte et calme le jeu.

17' Trossart en face à face Leandro Trossart se lance en un contre un face à Mike Maignan, le Belge frappe, mais le Français s'interpose bien. Corner pour les Belges, ça chauffe !

15' La défense tient bon Sur un ballon aérien, les Belges gênent les Français qui ne parviennent à rien. La tête de Barcola termine dans le petit filet.

12' Quelles occasions belges ! Incroyable, les Diables sont dans un super moment et ils se procurent deux énormes occasions, mais Loïs Openda ne parvient pas à les concrétiser. Il s'en est fallu de très peu !

8' Bon début de match Aucune des deux équipes ne se cache ce soir. On a un début de match engagé avec du rythme et on y prend du plaisir. Déjà quelques petites fautes sur nos Diables, les Français veulent montrer qu'ils sont physiquement bien présents.

1' Déjà une occasion pour la Belgique Ça n'aura pas trainé ! Même pas une minute de jeu et De Ketelaere offre une fenêtre de tir à Youri Tielemans. Le capitaine ne se fait pas prier, mais sa frappe manque de puissance et n'inquiète pas Mike Maignan outre mesure.

0' C'est parti ! Place au foot, c'est parti pour 90 minutes ! Qui va remporter ce 78e choc entre nos deux pays ?

20h40 Les hymnes résonnent La Marseillaise est huée par des supporters belges. L'ambiance chauffe déjà !

20h20 Timothy Castagne répond à nos questions "On a encore plus de motivation et on a envie de stopper cette série (de défaites, ndlr) et de remporter les trois points." "Ce n'est pas facile" de battre la France, reconnait le joueur. "On va essayer de trouver les choses qui marchent, mais c'est sur que ce n'est pas facile. On n'avait pas mal fait à l'Euro, on avait bien commencé à Lyon (lors du match aller en Ligue des nations, ndlr) mais pas assez. On voit ce qui a un peu marché et on va essayer de tout rassembler aujourd'hui."

20h08 Humour belge Visiblement, le changement entre De Cuyper et Castagne inspire des fans. On espère que les Diables auront plus de succès sur le terrain que Jean-Claude Dusse avec les femmes...

20h01 Les compos Domenico Tedesco a déboilé son onze de base pour affronter l'équipe de France. Un seul changement est à noter par rapport aux joueurs qui avaient commencé contre l'Italie jeudi dernier. Le sélectionneur a préféré Timothy Castagne à Maxim De Cuyper pour le match des Diables Rouges contre la France pour la 4e journée du groupe A2 de la Ligue des Nations lundi au stade Roi Baudouin. Le onze des Diables : Casteels - Theate, Debast, Faes, Castagne - Mangala, Tielemans, De Ketelaere - Doku, Trossard, Openda. Youri Tielemans, capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, et Orel Mangala joueront en pare-chocs devant la défense tandis que Charles De Ketelaere sera la pointe la plus offensive du triangle. Jérémy Doku, à droite, et Leandro Trossard, buteur en Italie jeudi, à gauche, joueront en soutien de Loïs Openda. La composition de la France : Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne, Tchouameni, Koné, Guendouzi, Dembélé, Barcola, Kolo Muani.