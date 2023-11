Des Diables Rouges rajeunis battent la Serbie en match amical

Malgré les premières titularisations de Zeno Debast, Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Arthur Vermeeren, c'est grâce à un de leurs cadres que les Diables ont ouvert le score au bout de 62 secondes. Capitaine d'un soir, Yannick Carrasco a profité d'une mésentente entre Strahinja Pavlovic et Predrag Rajkovic pour placer le cuir dans le but vide (2e, 1-0).

Un but rapide qui n'a pas empêché la Serbie de prendre le contrôle de la partie mais le marquoir n'a pas bougé jusqu'au repos. La physionomie de la partie n'a pas changé mais les plus belles occasions ont été pour la Belgique via Deman (66e) et Michy Batshuayi (73e).

Les occasions d'Aleksandar Mitrovic (78e) et Filip Djuricic (88e) n'ont pas empêché les Diables Rouges de décrocher la victoire, la septième en neuf matches depuis l'arrivée de Tedesco sur le banc en mars dernier.

Dimanche, les Diables Rouges disputeront leur dernier match de qualification pour l'Euro 2024 lors de la réception de l'Azerbaïdjan à 18h00 au stade Roi Baudouin. Déjà qualifiée pour l'Euro, la Belgique sera assurée de la première place du groupe F en cas de victoire.