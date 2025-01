Diables Rouges: le silence (révélateur?) des cadres de l'équipe au lendemain du licenciement de Domenico Tedesco

Aucun d'entre eux n'a publié le moindre message pour rendre hommage, ou remercier celui qui aura été leur sélectionneur durant près de deux ans, Domenico Tedesco. Rien non plus du côté d'Amadou Onana, qui a également porté le brassard sous l'ère Tedesco.

Cinq . C'est le nombre de Diables Rouges qui ont démarré un match avec le brassard de capitaine autour du bras sous Domenico Tedesco. Il y a Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, évidemment, mais aussi Yannick Carrasco, Youri Tielemans et, lors du dernier match de Ligue des Nations, Timothy Castagne. Ce samedi, un point les rassemble: leur silence.

Des remerciements, il y en a pourtant eu. Jérémy Doku, en tête, s'est contenté d'un sobre "Merci pour tout coach", accompagné d'une photo publiée dans sa story Instagram. Il a ensuite été suivi par Arthur Theate, Johan Bakayoko ou encore Orel Mangala. Domenico Tedesco avait lui, dans le communiqué publié par l'Union Belge, souhaité "le meilleur aux employés de la fédération et aux supporters". "Cette équipe n'en est qu'au début de son développement et fera encore sensation dans les années à venir", ajoutait-il ensuite.

Quelques semaines plus tard, faut-il le rappeler, c'est l'affaire Courtois qui venait secouer notre équipe nationale. N'oublions pas non plus les cas de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, capitaine et vice-capitaine. Le premier cité avait été filmé par l'une de nos caméras après la défaite en France semblant dire à Vercauteren "j'arrête, j'arrête", tandis que le second a confié avoir perdu "la passion de jouer pour l'équipe nationale" avant de faire un retour timide, pour un seul match, face à l'Italie.

N'oublions pas non plus les absences dans la sélection de Trossard et Carrasco, pour les premiers matchs de Ligue des Nations en septembre, quand l'échec de l'Euro était encore dans toutes les têtes. "On connait leurs qualités, on a désormais besoin de voir d'autres joueurs à l'oeuvre", avait alors justifié Tedesco.

À l'inverse, de nombreux jeunes ont reçu leur chance à l'image de Duranville, Lavia, De Cuyper, Bakayoko, Engels, De Winter, Fofana, Ngonge et même Bassette, qui a eu droit à une minute contre Israël.

Et s'il n'était pas là, finalement, le plus gros reproche que l'on peut adresser à Domenico Tedesco: ne pas avoir su créer une alchimie entre l'ancienne et la nouvelle génération?