"Pas un nom qui restera gravé", "Dommage que ça ait pris autant de temps": nos consultants réagissent au licenciement de Domenico Tedesco

Domenico Tedesco ne sera donc resté qu'un peu moins de deux ans à la tête des Diables Rouges. Pourtant, les débuts du désormais ex-sélectionneur national étaient réussis avec de belles victoires, avec la manière, face à la Suède et l'Allemagne. Mais les échecs se sont ensuite succédé entre l'affaire Courtois, l'Euro 2024, la Ligue des Nations et la gestion d'autres cadres comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku.

Qui pour reprendre le flambeau ?

Reste maintenant à savoir qui deviendra le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Le nom de l'élu devrait être annoncé d'ici la fin du mois de janvier, mais deux profils semblent tenir la corde: Rudi Garcia et Thierry Henry.

"Rudi Garcia, je l'ai eu à Lille, il a beaucoup d'expérience mais je ne pense pas qu'il connaît le championnat et tout l'effectif. C'est un coach qui correspondrait bien parce qu'il aime travailler avec les plus jeunes et les anciens. Henry a l'avantage de connaître certains joueurs, mais les trois quarts sont nouveaux. Tedesco était un jeune coach et on s'est trompé, Henry est aussi un jeune entraineur qui n'a pas encore beaucoup d'expérience. Je trouve l'idée bonne, mais est-ce qu'il ne nous faudrait pas quelqu'un avec plus d'expérience ? Attention aussi que comme T2 ou T3, vous êtes proche des joueurs, mais ce n'est pas la même chose quand vous êtes T1. Il va devoir mettre une barrière", explique Kevin Mirallas.

Pour Silvio Proto, c'est un entraineur belge qu'il faudrait aller chercher. "Je n'en vois qu'un: Philippe Clément". "Ça aurait été bien un Belge, mais il n'y en a pas sur le marché", pense, lui, Kevin Mirallas.

Philippe Clément est toujours l'entraineur des Glasgow Rangers, en Écosse, et avait haussé le ton en conférence de presse lorsque la rumeur 'Diables Rouges' avait été évoquée en novembre dernier. "Je me suis engagé avec les Rangers sur le long terme et je ne vais pas changer d’avis", clamait-il.

Soyons patients, le nom du remplaçant devrait être annoncé d'ici la fin du mois de janvier.