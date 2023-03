Dodi Lukebakio: "Nous avons montré que nous avions le niveau mais ce n'est que le début"

Virevoltant sur son flanc droit, Lukebakio a d'abord distillé un centre précis sur la tête de Lukaku avant de faire la différence grâce à son dribble pour servir le buteur des Diables. Le joueur du Hertha Berlin a ainsi donné raison au sélectionneur de l'avoir titularisé. "Le coach me connaît bien et me voulait à Schalke après ma première saison en Allemagne. Il connaît mes qualités et m'a tout de suite donné confiance. Il m'a dit de profiter et de m'amuser", a confié Lukebakio au micro de la RTBF.

Pour le premier match sous Domenico Tedesco, la Belgique a séduit avec de nombreux nouveaux visages. "Il y a une nouvelle génération qui veut montrer qu'elle est aussi capable de jouer. Nous avons montré que nous avions le niveau mais ce n'est que le début. Il faudra confirmer de match en match."