Domenico Tedesco opte pour Deman, Debast, Al-Dakhil et Vermeeren contre la Serbie

Domenico Tedesco a titularisé Olivier Deman, Zeno Debast, Ameen Al-Dakhil et Arthur Vermeeren pour le match amical des Diables Rouges contre la Serbie mercredi au stade Den Dreef à Louvain. Les quatre joueurs fêtent leur première titularisation sous Tedesco.

Le trio dans l'entrejeu est formé par Vermeeren, Orel Mangala et Youri Tielemans. En attaque, Loïs Openda est titulaire en pointe à la place de Romelu Lukaku. Le joueur de Leipzig, qui est titulaire pour la 2e fois sous le maillot des Diables, sera épaulé par Johan Bakayoko et Yannick Carrasco, qui porte le brassard de capitaine.

Titulaire lors du dernier rassemblement en octobre, Matz Sels reste dans les buts. Selon le site de l'UEFA, Debast sera titulaire à l'arrière droit, Al-Dakhil et Arthur Theate seront titulaires dans l'axe de la défense et Deman sur le côté gauche.

Incertain pour cette joute amicale, Amadou Onana ne figure pas sur la feuille de match au contraire de Jan Vertonghen, qui était aussi incertain à cause d'une cheville douloureuse. Romelu Lukaku ne figure pas non plus sur la feuille de match en prévision du duel face à l'Azerbaïdjan dimanche à 18h00.

Côté serbe, le sélectionneur Dragan Stojkovic a titularisé trois anciens du championnat de Belgique avec les défenseurs Strahinja Pavlovic (ex-Cercle Bruges) et Filip Mladenovic (ex-Standard) et le milieu offensif Filip Djuricic (ex-Anderlecht). L'attaquant Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) et le gardien Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard) sont sur le banc.