Inquiétant pour les Diables Rouges? Jérémy Doku va manquer plusieurs matchs avec Manchester City

Le Diable Rouge n'est d'ailleurs pas sur la feuille de match de Manchester City ce mercredi soir pour affronter le Sparta Prague. Pep Guardiola a expliqué que Jack Grealish et Doku étaient tous les deux légèrement blessés.

Décisif lors des deux dernières recontres de Manchester City et intenable face à la France, Jérémy Doku va devoir s'arrêter quelques temps à cause d'une blessure.

Le tacticien espagnol a précisé que l'Anglais sera indisponible entre 7 et 10 jours, tandis que le Belge sera absent plus longtemps, sans plus de précisions.

De quoi inquiéter les supporters des Diables Rouges avant le prochain rassemblement national ? La Belgique affronte déjà l'Italie le 14 novembre prochain.