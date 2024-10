"Garder l'ensemble du groupe uni": Dries Mertens monte au créneau pour défendre les Diables Rouges

À 37 ans, Dries Mertens est toujours aussi décisif, en Turquie, avec Galatasaray. Avec 3 buts et 3 passes décisives en 9 matchs de championnat, le Louvaniste soigne les statistiques, mais n'entre plus dans la course à l'équipe nationale.

L'ancien joueur de Naples n'a plus été sélectionné depuis l'échec du Qatar et la prise de fonction de Domenico Tedesco, mais est très au clair sur sa situation "Il est venu ici pour parler et il a tout expliqué clairement. Je lui ai dit que s'il y avait dix joueurs blessés, il pouvait m'appeler. Je suis très heureux et reconnaissant qu'il soit venu m'expliquer cela si gentiment. Maintenant, je suis un supporter", a-t-il expliqué au micro de DAZN.