"Il devrait être le ciment, il apporte la mérule": nos consultants se lâchent après la sortie explosive de Romelu Lukaku

"Je ne dirais pas qu'on a atteint un point de non-retour, mais on s'en rapproche fortement", estime Kevin Sauvage, qui souligne la tension entre les cadres et le sélectionneur, mais aussi le désamour des supporters, qui ont même chanté une chanson réclamant son départ contre la France. "Il est fragilisé de partout, on a l'impression que plus personne ne le soutien", a-t-il détaillé, estimant que l'Union belge ne le conservait que parce que son licenciement coûterait trop cher.

Les Diables Rouges calent en ce début de saison de Ligue des Nations. L'équipe nationale a encore été accrochée par l'Italie avant de tomber contre la France. Entre des résultats décevants et des déclarations fracassantes de Romelu Lukaku dans la presse, nos consultants ne savent plus où donner de la tête sur le plateau du Vestiaire.

"Ce n'est pas un mauvais entraîneur à la base", estime de son côté Marc Delire, qui regrette certains choix de Tedesco, tactiquement et dans son management humain. "On n'a jamais crié au génie, quand tu essaies d'être un génie et que tu passes pour un moins-que-rien, c'est sûr que ça ne va pas", a-t-il poursuivi, avant de le défendre. "Je ne le mettrais pas dehors, il doit aussi se remettre en question", détaille-t-il, réclamant aussi une remise en question des joueurs et notamment de certains cadres.

"Je n'aime pas trop ça"

Nos experts sont ensuite revenus sur l'interview surprenante de Romelu Lukaku, qui n'a pas caché qu'il hésitait à revenir en sélection, s'en prenant notamment aux jeunes joueurs et à l'ambiance générale dans ce groupe. Une sortie qui n'a pas vraiment plu à nos consultants. "Je n'aime pas trop ça", reconnaît Kevin Mirallas, qui estime cependant que tout n'est pas à mettre sur les épaules des joueurs. "Domenico Tedesco doit être honnête avec le public, il dit une chose, les joueurs disent l'inverse. Il perd beaucoup de crédibilité avec ça", estime l'ancien Diable Rouge. "Au moins, Lukaku, c'est honnête", a-t-il enfin conclu.

Pour Marc Delire, l'interview en question n'était pas nécessaire. "Lukaku devrait être le ciment, mais il vient mettre la mérule", peste notre expert. "Mais rien n'est définitif, il y a moyen de trouver une solution", estime-t-il tout de même. Tous s'accordent aussi pour dire qu'il y a de la qualité dans ce groupe et qu'il est nécessaire de faire preuve à la fois de confiance et d'humilité. Même si Kevin Sauvage s'inquiète d'une fracture entre les joueurs et le coach. "Il y a une cassure", peste-t-il en concluant ce débat.