"J'ai accepté avec un grand sourire": nommé capitaine des Diables Rouges, Youri Tielemans ne cache pas sa fierté

En l'absence de Kevin De Bruyne et de Romelu Lukaku, Youri Tielemans sera le capitaine des Diables rouges lors du match de Ligue des Nations contre l'Italie, jeudi soir au Stadio Olimpico de Rome. Le sélectionneur Domenico Tedesco a choisi le milieu de terrain d'Aston Villa pour guider la Belgique rajeunie contre la Squadra Azzurra.

Avec plus de 70 sélections, Tielemans, 27 ans, est le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Ce n'est pas la première fois que le Bruxellois, est capitaine de l'équipe nationale. Il a déjà porté le brassard lors des matches amicaux contre l'Irlande (deux fois) et le Burkina Faso.

Néanmoins, cela reste une expérience particulière d'être le capitaine de son pays. "Je suis toujours fier, d'abord de porter le maillot, et le brassard de capitaine rend cela encore plus beau. L'entraîneur m'a demandé si j'étais d'accord et j'ai accepté avec un grand sourire", a expliqué Tielemans au micro de VTM.