John Beaton dirigera Estonie-Belgique pour la deuxième fois de son histoire

Beaton, 41 ans, ancien journaliste, est arbitre FIFA depuis 2012. Avant cela, il a croisé une seule fois les Diables Rouges: le 9 juin 2017, lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre... l'Estonie. Les Belges 's'étaient imposés 0-2 en déplacement grâce à des buts de Nacer Chadli et de Dries Mertens. Un an plus tôt, il avait notamment sifflé un match du Racing Genk lors du quatrième et dernier tour préliminaire de l'Europa League (contre le Lokomotiva Zagreb, victoire 2-0 des Limbourgeois).

À l'A. Le Coq Arena de Tallinn, les Diables Rouges tireront un trait sur la saison 2022-2023 mardi à 20h45. Après une victoire 0-3 en Suède et un nul 1-1 à domicile contre l'Autriche, les Belges occupent la deuxième place du groupe avec quatre points, à trois longueurs du leader autrichien qui a disputé un match de plus. Avec trois points en deux matchs, la Suède suit à la troisième place. L'Estonie a décroché son premier point dans ces éliminatoires samedi en allant partager l'enjeu 1-1 à Bakou contre l'Azerbaïdjan.