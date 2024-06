Kevin De Bruyne "content" de la qualification: "On méritait de gagner"

"Je suis content, on est qualifié", a confié le capitaine belge, élu "Homme du match", au micro de la RTBF. "Je suis content de la manière dont l'équipe a joué. On méritait de gagner."

"Je pense qu'on a très bien commencé, avec un pressing haut", a analysé De Bruyne. "Après 25-30 minutes, on a eu quelques moments où on n'a pas suivi. C'était un problème. On a un peu changé et ça n'a pas marché. En seconde mi-temps, on a changé, on a mis la pression, on a eu des moments, on s'est créé des occasions, on a eu des frappes, mais on n'a pas trouvé le but. Et à la fin, on sait que c'est difficile, un but et on est dehors, c'est jouer à la limite. A la fin, tu dois juste penser à te qualifier."