Koen Casteels et les Diables en quête du statut de tête de série: "Une grande motivation"

Alors que Domenico Tedesco s'est essayé à différentes expérimentations, Koen Casteels n'a quant à lui pas de réelle préférence quant à la défense alignée devant lui. "Je me sens bien avec tout le monde", a-t-il assuré. "L'important, ce n'est pas qui joue mais bien que celui qui joue sache toujours ce qu'il doit faire."

Les conditions climatiques et le terrain potentiellement difficile du stade Roi Baudouin n'inquiètent pas non plus le portier de Wolfsburg. "Je n'ai rien contre un peu de pluie. Quand c'est très mouillé, c'est plus difficile pour tout le monde", a-t-il conclu.