L'Angleterre avec deux nouveaux, Jarrad Branthwaite et Anthony Gordon, contre la Belgique

Le défenseur central d'Everton Jarrad Branthwaite, 21 ans, et l'attaquant de Newcastle Anthony Gordon, 23 ans, ont été appelés pour la première fois en équipe nationale d'Angleterre. Le sélectionneur des 'Three Lions' a annoncé jeudi sa sélection de 25 joueurs en vue des deux matchs de préparation à l'Euro 2024 de football, contre le Brésil le 23 mars et contre la Belgique trois jours plus tard.