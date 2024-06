Le Monténégro, premier test pour les Diables Rouges dans leur préparation à l'Euro

Le sélectionneur national Domenico Tedesco a reconnu qu'il aurait préféré ne pas jouer de matchs amicaux en préparation, mais ceux-ci sont obligatoires. "Notre idée était de ne jouer qu'un seul match ou de ne pas en jouer du tout. De cette façon, nous aurions eu plus de temps pour nous entraîner. Mais nous devons jouer 10 matchs officiels par an", a déploré le technicien italo-allemand.

On ignore également quel gardien débutera la compétition dans les buts belges. Profitant des blessures de Koen Casteels au printemps, Matz Sels a convaincu lors de ses quelques sélections et pourrait bousculer la hiérarchie. La titularisation de l'un ou de l'autre mercredi pourrait donner un indice sur la préférence du sélectionneur.

En défense, Jan Vertonghen et Arthur Theate sont blessés et devraient être logiquement remplacés par Axel Witsel et Maxim De Cuyper, ce dernier pouvant alors honorer sa première sélection. Le capitaine Kevin De Bruyne devrait de son côté fêter sa 100e cape, alors que les indisponibilités de Youri Tielemans et Aster Vranckx devraient laisser le champ libre à Orel Mangala et Amadou Onana en soutien du Cityzen au milieu de terrain.

Après le Monténégro, les Diables Rouges recevront le Luxembourg samedi, toujours à Bruxelles.