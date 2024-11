Le sélectionneur italien se méfie de Romelu Lukaku, "N'importe quel ballon qu'on lui lance, il peut le rendre jouable"

La conférence de presse avait lieu après un hommage aux victimes du drame du Heysel, en 1985, où 39 personnes (dont 32 Italiens) étaient décédées lors de la finale de la Coupe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus. "Je me souviens encore bien de ce moment", a d'abord déclaré Spalletti. "Cela aurait dû être un match fantastique, mais ça s'est transformé en catastrophe. Cela ne doit plus jamais arriver. Un stade doit être un lieu de rencontre, pas un lieu où on meurt".

L'entraîneur a évoqué la rencontre de jeudi, avec une équipe belge "qu'il ne faudra pas sous-estimer". "La mentalité des joueurs sera de nouveau essentielle. Elle était très bonne lors des derniers mois. Nous essaierons de jouer comme lors de notre première mi-temps contre la Belgique le mois dernier. On veut garder notre bonne dynamique".