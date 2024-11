Un duo Openda-Lukaku, le retour de Lavia: voici la composition probable des Diables Rouges contre l'Italie

On peut sans trop de problème imaginer un passage en 4-4-2, dans un schéma qui rappelle celui adopté contre la France à l'Euro 2024. Pourquoi ? Parce qu'offensivement, la Belgique est privée de plusieurs cartouches, notamment sur l'aile gauche. Mais commençons dans l'ordre avec le secteur défensif.

C'est LE choc de la semaine pour les Diables Rouges. Notre équipe nationale va affronter l'Italie dans un match clé en Ligue des Nations, face au leader du groupe. Avec 5 points de retard sur la France et 6 sur l'Italie, les Belges sont condamnés à l'exploit, avec une victoire obligatoire ce soir. Mais de nombreux joueurs sont absents, y compris des cadres. Alors à quoi va ressembler le onze de base ? On fait le point.

Koen Casteels devrait être maintenu dans les buts. La défense, elle, ne devrait pas être chamboulée, avec toujours De Cuyper, Theate et Faes, accompagnés de Timothy Castagne. Attention que Zeno Debast aussi pourrait jouer à droite, comme il l'a fait lors des deux dernières rencontres de l'équipe nationale. Devant eux, c'est un quatuor qui pourrait se composer.

Amadou Onana est quasiment certain de débuter. À ses côtés, Domenico Tedesco pourrait miser sur Roméo Lavia, auteur d'un retour en forme impressionnant à Chelsea et qui n'attend qu'une chance pour prouver ses qualités. Orel Mangala, Arthur Vermeeren ou Arne Engels devraient alors rester sur le banc. Rappelons que ni Tielemans, ni De Bruyne ne sont disponibles.

Vers un duo Openda-Lukaku ?

Deux joueurs latéraux pourraient s'ajouter à ce milieu de terrain. Des ailiers un rien plus en retrait dans le jeu, avec Leandro Trossard à gauche et Dodi Lukebakio à droite. Trossard est d'ailleurs le seul joueur avec un vrai passif d'ailier gauche à être disponible, avec Mbangula, qui devrait cependant être sur le banc. Malick Fofana et Jérémy Doku sont forfaits.

Cela voudrait dire que Tedesco opterait dès lors pour un duo d'attaquants, avec Openda et Lukaku, de retour après 5 mois d'absence en sélection. Réponse sur le coup de 19h45. La rencontre, on le rappelle, sera à vivre en direct sur RTL CLUB et RTL Play à partir de 20h.

La composition probable