Leander Dendoncker en défenseur central, Romelu Lukaku capitaine contre l'Autriche

Dans les buts, Thibaut Courtois sera honoré pour sa 100e sélection avec les Diables. La défense à quatre est composée de Timothy Castagne à droite, Wout Faes dans l'axe et Arthur Theate à gauche, aux côtés de Leander Dendoncker.

Youri Tielemans et Jérémy Doku sont les deux autres changements par rapport à l'équipe qui a gagné en Allemagne en mars dernier (2-3), à la place des blessés Amadou Onana et Kevin De Bruyne. En l'absence du maître à jouer de Manchester City, Romelu Lukaku portera le brassard de capitaine.

Au milieu de terrain, Orel Mangala et Youri Tielemans auront la lourde tâche de remplacer Amadou Onana et le capitaine Kevin De Bruyne, tous deux blessés et indisponibles. Sur les côtés, Yannick Carrasco animera le flanc gauche, à l'opposé de Dodi Lukebakio.

Jérémy Doku occupera un rôle quelque peu inhabituel pour lui, en tant que deuxième attaquant aux côtés de Romelu Lukaku.

L'Autriche évoluera également en 4-4-2 avec une titularisation inattendue de l'enfant terrible Marko Arnautovic. Ce dernier avait fait partie des buteurs autrichiens lors du match nul, 4-4, à l'automne 2010 au stade Roi Baudouin.