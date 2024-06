"L'entraîneur décidera qui joue. Tout le monde est prêt", annonce Youri Tielemans

Youri Tielemans est entré au jeu au cours de la rencontre d'ouverture des Diables Rouges à l'Euro 2024 contre la Slovaquie, samedi. Comme une poignée de ses coéquipiers, il a entamé la préparation avec une blessure, mais considère qu'il est désormais libéré de ces ennuis. "Tout le monde est prêt à jouer et à débuter", a lancé Tielemans en conférence de presse.

L'ancien Anderlechtois aurait même pu débuter la rencontre face à la Slovaquie. "J'étais prêt à jouer 90 minutes. L'objectif était de me préparer pour le premier match de l'Euro, ce pourquoi je n'ai pas joué les matchs amicaux. Peut-être que l'entraîneur a voulu un peu gérer", a expliqué Tielemans à propos de la décision de Tedesco de l'utiliser comme remplaçant.

Le joueur d'Aston Villa s'était blessé à l'adducteur fin avril, lors d'un match de championnat contre Chelsea. Revenu le 13 mai contre Liverpool, il a subi une rechute et a dû se soigner pour défendre sa place à l'Euro 2024. Désormais, Tielemans se dit totalement remis.

Il n'y a cependant "pas eu de signal particulier" indiquant une place de titulaire, samedi. Il faut s'en remettre aux choix du sélectionneur. Youri Tielemans s'adaptera d'ailleurs à ceux-ci, quel que soit le poste qu'il occupe. "Ce n'est pas difficile pour moi. j'ai déjà joué à tous les postes au milieu de terrain. Si le coach me demande de jouer en N.10, cela ne me dérange pas. Contre l'Angleterre, j'ai marqué deux buts et réussi une très bonne prestation."

Sur son propre bilan, Youri Tielemans est resté bref. "J'ai 69 sélections (68 apparitions en 88 sélections en réalité, ndlr). J'ai presque toujours été là quand je n'étais pas blessé. Je donne tout ce que j'ai pour l'équipe et le pays. C'est tout ce que je peux dire."