Les Diables Rouges se retrouvent pour préparer les déplacements en Irlande et Angleterre

Le sélectionneur Domenico Tedesco a appelé 25 joueurs pour ce rassemblement, avec un seul nouveau venu, Koni De Winter. Le sélectionneur doit se passer de Kevin De Bruyne, touché à l'aine, et Yannick Carrasco, qui souffre d'un problème musculaire. Il devra notamment surveiller les conditions de Romelu Lukaku, qui a joué dimanche après avoir eu un problème à la hanche dans la semaine, et d'Arthur Theate, absent avec Rennes en raison d'un souci musculaire.

Il s'agira du dernier rassemblement avant celui de juin pour l'Euro et donc d'une dernière occasion de se mettre en vue sous les yeux du sélectionneur et de son staff avant la liste des heureux pour le voyage en Allemagne. L'intérêt sera aussi de disputer deux rencontres dans des ambiances très chaudes, l'Aviva Stadium de Dublin et le mythique Wembley de Londres. Tedesco pourra voir comment ses jeunes joueurs gèrent cela. Les Belges en profiteront pour étrenner leurs nouveaux maillots, le rouge foncé contre l'Irlande et le bleu en hommage à Tintin contre l'Angleterre.