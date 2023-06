Les Diables Rouges tenus en échec par l'Autriche à domicile

La Belgique a été tenue en échec 1-1 par l'Autriche lors de la 3e journée du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024, samedi à Bruxelles. Les Autrichiens, qui ont ouvert la marque sur un autogoal d'Orel Mangala (22e), restent leaders avec 7 points devant les Diables, qui comptent quatre points en deux sorties grâce au but égalisateur de Romelu Lukaku (61e). Suivent la Suède avec 3 points et l'Estonie et l'Azerbaïdjan avec une unité.