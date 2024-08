"Nous regrettons, mais nous acceptons": l'Union belge réagit après l'annonce de Thibaut Courtois

L'Union belge a réagi après l'annonce de Thibaut Courtois, qui a confirmé qu'il ne reviendrait pas chez les Diables Rouges tant que Domenico Tedesco était en place. Les deux hommes sont en conflit depuis l'affaire du brassard, qui avait poussé le gardien à quitter le rassemblement. Depuis lors, il n'a plus porté le maillot de la Belgique.

À lire aussi "Je ne reviendrai pas sous ses ordres": Thibaut Courtois claque la porte et refuse de revenir chez les Diables Rouges

Sur les réseaux sociaux, la fédération a affirmé avoir pris acte de la décision. "L'Union belge regrette, mais accepte la décision de Thibaut Courtois de ne plus jouer pour les Diables Rouges sous la direction sportive actuelle", écrivent-ils dans un court message. "Après l'Euro 2024, nous avons demandé à Courtois quels étaient ses plans avec l'équipe nationale. Ces derniers sont désormais clairs et nous respectons sa décision. Nous tenons à remercier Thibaut pour tous ces bons moments passés chez les Diables Rouges et lui souhaitons bonne chance pour le futur", ont-ils conclu.