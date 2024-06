Openda après le but annulé pour une faute de main: "Sur le moment, je n'ai rien remarqué"

"Quand je la revois, c'est certain que je touche le ballon de la main. Mais je pense que c'est à cause du duel, je suis dans ma course, mon bras va vers le ballon, ce n'est pas de ma faute, c'est involontaire. Je pense que même les joueurs adverses n'avaient pas vu que je l'avais touché mais c'est l'arbitre qui décide", a avoué l'attaquant des Diables Rouges au micro de la RTBF après la rencontre.

"Sur le moment, je n'ai rien remarqué, je suis en pleine action, en pleine course. Je n'ai pas vraiment senti le ballon."

"On a eu quelques actions mais sans pouvoir concrétiser. C'est le football, ils ont marqué un but et ça a été compliqué pour nous, même si on gère le match. Au final, on ne retient que le score et le gagnant. On fera ce qu'il faut pour remonter la pente", a ajouté Loïs Openda.