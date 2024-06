"Pour la première fois, nous ne sommes pas favoris" juge Domenico Tedesco

"Pour la première fois, nous ne sommes pas favoris", a déclaré Tedesco dimanche en conférence de presse. "Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Au bout du compte, ce n'est pas si important pour moi. Nous voulons juste nous qualifier pour les quarts de finale. La clé sera de ne pas être nerveux, d'être courageux et surtout de débuter ce match en y croyant. Tout le monde sait que nous devrons être dans un très bon jour."

La Belgique sort d'une phase de poules mitigée avec une deuxième place dans le groupe E avec 4 points face à la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Le dernier duel du groupe a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques. "Tout le négatif vient de l'extérieur. Je peux vous assurer que l'atmosphère est bonne depuis le premier jour et cela n'a pas changé, même après la défaite contre la Slovaquie. Le groupe est concentré depuis le premier entraînement et je n'ai pas ressenti quelque chose de particulier ces derniers jours."