"S'il a besoin de moi...": Georges Leekens surprend et se verrait bien sélectionneur des Diables Rouges

C'est ce qu'il a révélé dans les colonnes du Krant van West-Vlaanderen. "Si Vincent Mannaert a besoin de moi, il peut certainement m’appeler. Mon numéro est le même depuis 30 ans. J’aime aider le football belge de tout mon cœur. Je suis un fier Belge et j’aimerais voir notre football atteindre à nouveau un haut niveau", a-t-il déclaré. Le nouveau directeur technique n'a visiblement pas encore retenu cette étonnante candidature, puisqu'il négocie avec Julen Lopetegui actuellement.

Dans la même interview, Georges Leekens milite pour un entraîneur belge. Il pense ainsi qu'Hein Vanhaezebrouck, libre de tout contrat, est un bon candidat à étudier. Comme piste en tant que coach étranger, il n'évoque que le nom de Mark Van Bommel, passé par l'Antwerp par le passé.

Georges Leekens a été sélectionneur des DIables Rouges entre 1997 et 1999, avant de reprendre la génération dorée à ses prémices, entre 2010 et 2012. Il avait cédé le flambeau à Marc Wilmots dans la foulée, lui qui était son adjoint entre 2009 et 2012.