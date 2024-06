Skriniar impatient d'affronter Lukaku: "On s'est envoyé des messages"

"'J'ai joué trois saisons avec 'Rom', donc je connais ses qualités, a déclaré Skriniar. "Comment arrêter Romelu? J'ai essayé pendant trois ans à l'entraînement. Je peux donc donner des conseils à mes coéquipiers. Nous nous sommes envoyé des messages il y a quelques jours. On attend tous les deux ce match avec impatience. J'ai aussi déjà joué contre Kevin De Bruyne. Après quelques blessures, je pense qu'il est maintenant en forme. Mais la Belgique ne se résume pas à De Bruyne, il y a beaucoup de joueurs avec beaucoup de qualités. J'espère qu'on trouvera les solutions pour les arrêter".

En comparaison avec les Euros précédents, le joueur du Paris Saint-Germain abordera la compétition en tant que capitaine. "C'est un honneur d'être le capitaine de cette équipe. Je me sens prêt à 100 %, tout comme mes coéquipiers. Nous nous sommes entraînés dur et nous voulons maintenant commencer le plus vite possible. Je ressens un peu de nervosité, mais ni trop ni trop peu."