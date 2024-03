Thibaut Courtois réagit par trois émojis au nez allongé à une déclaration de Tedesco

Le fossé entre Thibaut Courtois et Domenico Tedesco n'est manifestement pas sur le point d'être comblé. Jeudi, sur X (ex-Twitter), le gardien du Real Madrid a réagi par trois émoticônes éloquents (trois émojis au nez allongé) à une vidéo dans laquelle le sélectionneur fédéral indique qu'il "avait tout essayé", insinuant que le sélectionneur ment.

Jeudi, lors de sa conférence de presse, Domenico Tedesco, qui restera à la tête des Diables Rouges jusqu'en 2026, n'a pas pu échapper à de nouvelles questions sur le gardien, absent de la sélection depuis l'affaire du brassard en juin 2023 et blessé depuis le début de la saison. Samedi passé, son entraîneur au Real Madrid Carlo Ancelotti a annoncé que Courtois, qui a déjà déclaré forfait pour l'Euro, sera de retour après la trêve internationale. "C'est bien qu'il soit de retour sur le terrain", a indiqué Tedesco. "Il a communiqué clairement sa position par rapport à l'Euro, de manière claire et assez tôt. C'était honnête de sa part. Nous avons programmé sur base de ces informations. Et pour moi, il n'y a pas de nouvelles infos."