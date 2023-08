Thomas Kaminski quitte Blackburn et rejoint Luton en Premier League

Luton promu cette saison en Premier League a finalisé la signature du gardien de but des Diables Rouges Thomas Kaminski qui évoluait depuis trois saisons à Blackburn en Championship.

"Il y a eu beaucoup de travail pour conclure cet accord, et le poste de gardien de but, a déclaré Rob Edwards, l'entraîneur de Luton, sur le site Internet du club.

Le joueur de 30 ans a rejoint l'équipe pour une durée et un montant non divulgués. Kaminski devient le septième nouveau venu à Kenilworth Road cet été, suite à la promotion, alors que les Hatters remodèlent l'équipe pour une première campagne en Premier League.

"Thomas nous apporte non seulement un niveau de gardien de but très proactif, mais il est aussi un footballeur international avec la Belgique, donc il apporte ce niveau d'expérience".

"Je suis ravi d'être ici et je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte", a déclaré Kaminski. "Connaissant l'histoire de Luton et ayant joué contre eux, c'est une équipe bien organisée. Vous pouvez voir la solidarité sur le terrain".