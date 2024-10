Un appel à l'apaisement pour les Diables? Ce petit geste d'Eden Hazard qui est passé (presque) inaperçu

Après avoir porté le brassard et l'équipe des Diables Rouges vers le meilleur résultat de l'histoire du pays en Coupe du monde, Eden Hazard a raccroché les crampons.

Un changement qui pourrait paraître anodin, mais le timing et la photo en elle-même (une image du moment d'adieu d'Eden aux supporters des Diables), ne laissent que peu de place au doute.

Après la crise entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois, les grosses colères de Kevin De Bruyne et les confidences de Romelu Lukaku, le torchon brûle entre la sélection et les dernières stars de la génération dorée.

Néanmoins, dans tout ce chaos, les fans ont vu ce geste de leur ancien capitaine comme un phare dans la nuit. Ils sont très nombreux à lui demander de revenir au sein des Diables : "Comme tu nous manques", "C'est incroyable comme tu nous manques Eden, allez reviens et embarque ton pote Christian Benteke", "Tu es partis et plus rien ne va dans notre équipe nationale", sont autant de commentaires que l'on retrouve sous la photo.