Vertonghen est "prêt à jouer" contre la Roumanie et réfléchira à son avenir après l'Euro

"Je me suis entraîné quatre fois avec le groupe, et j'avais déjà bien pu travailler auparavant. Il y avait une légère crainte que je ne puisse pas revenir aussi vite que je l'espérais comme j'avais eu une petite rechute, mais je me sens prêt", a assuré Vertonghen depuis le camp de base des Diables.

En tant qu'aîné d'un groupe qui s'est enrichi de jeunes pousses, le recordman de sélections s'est trouvé "un nouveau rôle" en équipe nationale qui s'étend au-delà du pré. "Je suis en équipe nationale parce que le sélectionneur m'y appelle mais aussi parce que cela me plaît d'être ici, et d'apporter quelque chose sur et en dehors du terrain. Je veux jouer chaque match et chaque minute, mais je suis surtout ici pour aider les Diables Rouges et la Belgique."